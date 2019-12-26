Мальчик застрелил младшую сестру из ружья в Приморье

Мальчик выстрелил в свою сестру из оставленного взрослыми оружия. Все случилось в одном из районов Приморского края. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Тело четырехлетнего ребенка обнаружили 25 декабря в одной из квартир Дальнереченска. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Приморскому Краю. По предварительной информации, ребенок в отсутствии взрослых взял охотничье ружье поиграть и выстрелил в сестру, написал «МК». Малышка получила огнестрельное ранение брюшной полости и скончалась на месте.

«На месте происшествия проведен осмотр, изъято охотничье ружье. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели», — сказано в сообщении СК.

Уточняется, что отец детей оставил ружье без присмотра. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование дела продолжается.