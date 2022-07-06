Выпавший с балкона на северо-востоке Москвы годовалый мальчик скончался

Годовалый мальчик, выпавший из окна балкона третьего этажа в московском районе Лианозово, умер в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным ведомства, родители оставили ребенка 2021 года рождения без присмотра на некоторое время. Мальчик попал на балкон и вылез в окно.

Судя по опубликованным кадрам с места событий, ребенок добрался до раскрытого окна по сохнущему белью. Расследование уголовного дела взяла под свой район столичная прокуратура.



Ранее источник «360» в экстренных службах столицы сообщил, что ребенок сильно пострадал после падения. Медики забрали его в реанимацию.