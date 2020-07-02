Мальчик из подмосковного Раменского упал с 1 этажа и умер

Мало кто считает опасным падение с первого этажа. Однако для пятилетнего ребенка из Раменского такой несчастный случай закончился смертью. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло вечером 1 июля. В съемной квартире дома № 14, который находится в поселке Раос (Раменский городской округ), нашли тело пятилетнего мальчика.

Выяснилось, что ребенок стоял на балконе первого этажа вместе со своей 28-летней мамой. Нечаянно он облокотился на створку окна и вместе с ней выпал. Стекло от окна повредило сонную артерию малыша. Пострадавшего 27-летний отчим занес в квартиру и вызвал скорую помощь.

Однако спасти ребенка не удалось. Еще до приезда врачей он скончался. Полиция приехала в Раменское и осмотрела место происшествия. Сотрудники МВД забрали оттуда осколки стекла с частицами крови. Труп для определения точной причины смерти отправили на судмедэкспертизу. По факту случившегося проводится проверка.