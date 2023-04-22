Криминал 22 апреля 2023, 08:25 Майора смоленской ГИБДД задержали за попытку вывезти оружие из Донбасса Сотрудники МВД задержали майора ГИБДД за попытку вывезти оружие из Донбасса

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Сотрудники МВД задержали майора смоленской Госавтоинспекции за попытку вывезти оружие и боеприпасы из Донбасса. Об этом РБК сообщили в региональном управлении ведомства.

В пункте пропуска Донецк (Изварино) 11 февраля были изъяты незаконно приобретенные автомат Калашникова, 28 патронов и четыре ручные осколочные гранаты. Оружие сотрудники правоохранительных органов обнаружили в багажнике грузовика «КамАЗ».

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В ходе следствия выяснилось, что к этому делу причастен представитель ГИБДД из Смоленской области, который зимой находился в служебной командировке в Луганской Народной Республике. Майору предъявили обвинение в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Арсенал оружия и боеприпасов на минувшей неделе обнаружили полицейские у жителя Петербурга. Проведенная экспертиза показала, что некоторые из них пригодны для стрельбы. Мужчину задержали. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.