22 апреля 2023, 08:25
Майора смоленской ГИБДД задержали за попытку вывезти оружие из Донбасса
Сотрудники МВД задержали майора ГИБДД за попытку вывезти оружие из Донбасса
Сотрудники МВД задержали майора смоленской Госавтоинспекции за попытку вывезти оружие и боеприпасы из Донбасса. Об этом РБК сообщили в региональном управлении ведомства.
В пункте пропуска Донецк (Изварино) 11 февраля были изъяты незаконно приобретенные автомат Калашникова, 28 патронов и четыре ручные осколочные гранаты. Оружие сотрудники правоохранительных органов обнаружили в багажнике грузовика «КамАЗ».
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В ходе следствия выяснилось, что к этому делу причастен представитель ГИБДД из Смоленской области, который зимой находился в служебной командировке в Луганской Народной Республике. Майору предъявили обвинение в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия и боеприпасов. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.
Арсенал оружия и боеприпасов на минувшей неделе обнаружили полицейские у жителя Петербурга. Проведенная экспертиза показала, что некоторые из них пригодны для стрельбы. Мужчину задержали. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
МВД РФ
Оружие
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