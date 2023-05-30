Криминал 30 мая 2023, 03:58 Майора разжаловали в рядовые за взятку от раненого солдата Суд признал майора Горшенева виновным во взятке, приговорив к заключению и разжалованию РИА «Новости»

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Волгоградский гарнизонный военный суд признал майора Андрея Горшенева виновным в получении взятки и мошенничестве. Военного приговорили к пяти годам лишения свободы и разжалованию в рядовые. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Коррупционный скандал разгорелся в 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Начальника отделения кадров Горшенева обвинили в получении взятки от раненого солдата за оформление документов, без которых он не мог получить компенсацию. Кроме того, Горшеневу инкриминировали мошенничество с командировочными средствами.

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По данным издания, в конце марта 2022 года получил ранение боец и 20-й дивизии, где Горшенев служил начальником отделения кадров. Майор пообещал «поспособствовать» ускорению выплаты за определенную «благодарность». Компенсацию раненый солдат получил 18 октября, на следующий день он передал часть денег Горшеневу.

Подсудимый признался во взяточничестве и факте мошенничества, который выяснился в ходе расследования первого дела.