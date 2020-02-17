Майора МВД в Наро-Фоминске задержали за создание нарколаборатории

В подмосковном Наро-Фоминске задержали оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу. Правоохранители подозревают его в создании собственной нарколаборатории. Примечательно, что ранее он занимал пост главы отдела по борьбе с наркотиками УМВД России по региону.

«Сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий за сбыт наркотических средств задержан оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как установило следствие, полицейский на пару со своим знакомым организовали производство и сбыт психотропного вещества, предположительно амфетамина.

Сейчас в отношении сотрудника принято процессуальное решение. По факту произошедшего назначено проведение служебной проверки. По ее результатам этого сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

Непосредственные руководители этого сотрудника будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, отметила представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Новость о задержании оперуполномоченного шокировала не только его коллег, но и тех, кого ранее он сажал.