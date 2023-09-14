Криминал 14 сентября 2023, 12:51 Майор юстиции в отставке задержал в сквере в Москве стрелявшего из пистолета хулигана Майор юстиции в отставке помог поймать хулигана с пистолетом на западе Москвы Unsplash

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Майор юстиции в отставке оказал содействие в поимке вооруженного мужчины на западе Москвы. Он отнял у него самодельный пистолет и доставил в отделение полиции. Майору выразили особую благодарность, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, мужчина заметил злоумышленника между жилыми домами на улице Толбухина. Второй выстрелил в сторону одного из зданий из самодельного пистолета. Майор обезоружил мужчину, вызвал полицию и передал его им.

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Сотрудники правоохранительных органов изъяли у злоумышленника ручное короткоствольное нарезное огнестрельное оружие, а также четыре патрона калибра девять миллиметров. Против мужчины возбудили дело по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Руководство ведомства выражает благодарность майору юстиции в отставке за инициативные и решительные действия, в результате которых подозреваемый в незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов был задержан», — подчеркнули в МВД.

Ранее мужчина распылил перцовый баллончик в лицо прохожего в центре Москвы.