Майнинг-ферму украли в Челябинске

Майнинг-ферму украли в Челябинской области. Ее стоимость оценивается в 650 тысяч долларов. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«Злоумышленники обманным путем проникли к потерпевшему в домовладение и, введя его в заблуждение, убедили мужчину передать им семь системных блоков общей стоимостью 650 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Похитители убрали технику в свой автомобиль, после чего покинули место происшествия. Следователям удалось задержать подозреваемых. Ими оказались жители Челябинска и Аргаяшского района. На данный момент они находятся под домашним арестом.