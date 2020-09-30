Помогавший сбежать заключенным житель Махачкалы арестован

«По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится на сайте ведомства.

В ночь с 22 на 23 сентября из исправительной колонии в поселке Шамхал города Махачкала, сделав подкоп, сбежали шесть заключенных. Им удалось вырыть тоннель чуть более метра в высоту, который начинался в хозчасти колонии и заканчивался через 20 метров за стеной тюрьмы.

По данным следствия, 28-летний работник учреждения, являясь родственником одного из осужденных, оказывал им необходимое пособничество в побеге. В частности, «покупал необходимые вещи для сооружения тоннеля».

Четверо сбежавших преступников отбывали наказание за преступления с наркотиками, двое — за убийство. Пока найти их не удалось. Власти Дагестана объявили о вознаграждении до миллиона рублей за любую информацию о преступниках.