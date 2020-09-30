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    30 сентября 2020, 23:01

    Помогавший сбежать заключенным житель Махачкалы арестован

    Арина Гудилова

    Житель Махачкалы, который помог сбежать шестерым заключенным из колонии заключен под стражу. Об этом сообщается на сайте местного СК.
    Помогавший сбежать заключенным житель Махачкалы арестован

    «По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится на сайте ведомства.

    В ночь с 22 на 23 сентября из исправительной колонии в поселке Шамхал города Махачкала, сделав подкоп, сбежали шесть заключенных. Им удалось вырыть тоннель чуть более метра в высоту, который начинался в хозчасти колонии и заканчивался через 20 метров за стеной тюрьмы.

    По данным следствия, 28-летний работник учреждения, являясь родственником одного из осужденных, оказывал им необходимое пособничество в побеге. В частности, «покупал необходимые вещи для сооружения тоннеля».

    Четверо сбежавших преступников отбывали наказание за преступления с наркотиками, двое — за убийство. Пока найти их не удалось. Власти Дагестана объявили о вознаграждении до миллиона рублей за любую информацию о преступниках.

    Новости SMI.FM