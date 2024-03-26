26 марта 2024, 18:16
Магнитогорца осудили на 22 года за убийство жены и ранение младенца
В Магнитогорске осудили местного жителя, который убил свою жену и ранил трехмесячного младенца. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Челябинской областной суд.
В ноябре прошлого года мужчина напился и схватился за нож. Он убил жену и ранил малыша.
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Мужчину осудили на 22 года колонии строгого режима. Кроме того, суд арестовал его машину и обязал выплатить пострадавшей стороне пять миллионов рублей морального ущерба.
Приговоры
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