Криминал 26 марта 2024, 18:16 Магнитогорца осудили на 22 года за убийство жены и ранение младенца

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В Магнитогорске осудили местного жителя, который убил свою жену и ранил трехмесячного младенца. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Челябинской областной суд.

В ноябре прошлого года мужчина напился и схватился за нож. Он убил жену и ранил малыша.

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Мужчину осудили на 22 года колонии строгого режима. Кроме того, суд арестовал его машину и обязал выплатить пострадавшей стороне пять миллионов рублей морального ущерба.

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