Криминал 06 марта 2024, 16:13 Магазинного вора с поличным задержали в Кемерове

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Сотрудники Росгвардии задержали в магазине на проспекте Ленина мужчину, который хотел уйти с неоплаченным товаром. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой пресс-службу ведомства в Кемерове.

Мужчина пытался украсть лимонад, спиртное, колбасу и сыр. Он спрятал все это под одежду и хотел выйти из магазина, но сотрудники заметили его и вызвали Росгвардию. В результате 42-летнего вора задержали и доставили в полицию.

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