Магаданца задержали за систематические избиения грудного ребенка

Житель Магадана на протяжении нескольких месяцев избивал грудного ребенка своей сожительницы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего».

По предварительным данным, 23-летний мужчина с февраля по апреля 2021 года систематически избивал сына своей сожительницы, который родился в декабре прошлого года. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

«К данному моменту по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Задержанному предъявлено обвинение, по ходатайству следователя Магаданский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете отметили, что ответственность может понести и мать ребенка за бездействие.

Мальчика из семьи забрали, он госпитализирован. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяная женщина до смерти забила четырехмесячного сына. После убийства она легла спать рядом с телом ребенка.