Криминал 17 апреля 2024, 10:20 Магаданец убил охранника в торговом центре после жалобы на кражу Житель Магадана зарезал охранника ТЦ, пожаловавшегося его матери на кражу Пресс-служба Следственного комитета Магаданской области

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В Магадане будут судить 21-летнего местного жителя за убийство охранника ТЦ. Предположительно, он зарезал мужчину после того, как тот пожаловался его матери на кражу, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 1 января этого года обвиняемый и 48-летний мужчина распивали алкоголь в пункте охраны торгового центра на проспекте Карла Маркса. Во время застолья молодой человек украл у охранника кошелек, в котором лежали 3700 рублей. Потерпевший, пытаясь вернуть деньги, пришел к матери злоумышленника и рассказал ей о краже. Однако во время беседы они поругались, о чем узнал обвиняемый.

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Днем 28 января, приняв алкоголь и наркотики, молодой человек взял из дома нож и отправился на работу к охраннику. Он нанес как минимум 18 ударов ножом, от чего мужчина умер на месте от обильной кровопотери. В момент нападения в пункте охраны находился 23-летний очевидец, который просил обвиняемого успокоиться, но тот в ответ пообещал расправиться и с ним.

В ведомстве уточнили, что материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения.

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