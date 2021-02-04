Мафия Неаполя запретила скорой помощи включать сирены. Они пугают наркоторговцев

Водители скорых уже обратились в полицию с требованием защиты. При попытке включить оповещающие сигналы машины блокируют вооруженные мотоциклисты и требуют включить сирену.

Когда протяжный звук слышат наркоторговцы, они стараются скрыться со своей точки. Кроме того, их клиенты тоже не хотят попадать в руки полиции, поэтому обходят места, где слышны звуки сирен.

Снова включить сигнальный звук водителям скорых разрешают только после того, как они выедут из районов, где торгуют наркотиками. Из-за опоздания к пациентам медицинским экипажам приходится оправдываться перед их родственниками. Если человек не дожидается врачей и умирает, то его родные настроены очень агрессивно к опоздавшим не по своей воле медикам.

Один из врачей на условиях анонимности в беседе с журналистами рассказал, что всего в миллионом Неаполе работают 17 медицинских бригад. За последний год по отношению к ним было более 300 случаев агрессии.

Ситуация усугубляется еще и эпидемической ситуацией, когда срочная госпитализация требуется пожилым людям с коронавирусной инфекцией. Депутат национального парламента Италии от движения «Пять звезд» Алессандро Амитрано обратился к правительству с требованием обеспечить защиту медицинских экипажей Неаполя.