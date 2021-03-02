Мачеху в Алтайском крае обвинили в истязании падчериц

Уголовное дело 34-летней жительницы Алтайского края передали в суд. Ее обвинили в истязании падчериц. Несколько лет она била детей мужчины, с которым жила, и иногда не кормила их.

По данным следствия, с 2013 года обвиняемая жила с мужчиной, который воспитывал дочерей 2005 и 2007 годов рождения. Мачеха из-за личной неприязни на протяжении пяти лет, с 2015 по 2020 год, истязала их, избивала и оскорбляла, сообщил СК.

Женщина использовала ремень, доски, металлическое ведро и ковшик, чтобы бить падчериц по разным частям тела. Также она могла посреди ночи разбудить ударом в живот, а по утрам вытаскивала из кровати за волосы.

Обвиняемая покупала своим детям сладости, а девочкам иногда не давала еды. Кроме того, семья стояла на учете как неблагополучная. Отец детей и его жена злоупотребляли спиртным. Проверяющие семью формально подошли к своим обязанностям, хотя об издевательствах мачехи было известно учителям. Однако все ограничилось беседами с отцом.

За время предварительного следствия обвиняемая признала свою вину, мотивировав свои действия ненавистью к падчерицам. Уголовное дело направлено в суд, поскольку собраны веские подтверждения виновности женщины.

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