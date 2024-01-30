Криминал 30 января 2024, 18:20 Мачеху истерзанной девочки из Челябинска отправили в СИЗО Мачеху изъятой из семьи в Челябинске девочки со шрамами отправили в СИЗО РИА «Новости»

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В Челябинске в СИЗО отправили мачеху девочки, которую изъяли из семьи из-за странного поведения и шрамов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

По информации источника, против женщины завели уголовное дело по статье об истязании. Ее отправили под стражу до 28 марта.

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Девочку забрали из семьи после того, как тетя несовершеннолетней пожаловалась на ее странное поведение. На руках подростка заметили шрамы. Ребенок проживал в квартире вместе с отцом и мачехой.

В Алтайском крае женщина пошла под суд по обвинению в истязании двух падчериц. Несколько лет подряд она оскорбляла и избивала девочек, а также иногда не кормила.

Также в Санкт-Петербурге завели дело против отца, который побрил налысо голову шестилетней дочери и грозился вырвать ей зубы в наказание за то, что она не успела добежать до туалета ночью.