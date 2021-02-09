Мачеха из Тувы «заказала» восьмилетнюю падчерицу ради наследства. Ее задержали

Сотрудники полиции и ФСБ предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки в Туве. Его пыталась организовать мачеха школьницы, чтобы завладеть наследством в виде двух квартир.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. Там уточнили, что заказное убийство несовершеннолетней удалось предотвратить сотрудникам полиции и ФСБ.

«Полицейские получили информацию о том, что жительница Кызыла Республики Тыва с целью единоличного получения в наследство недвижимого имущества в виде двух квартир, принадлежавших на праве собственности ее скончавшемуся супругу, собирается организовать убийство его восьмилетней дочери, являющейся наследницей первой очереди», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что женщина искала человека, который сможет выполнить ее заказ, — за убийство ребенка она планировала заплатить 180 тысяч рублей. За работу взялся сотрудник уголовного розыска МВД. Он встретился с заказчицей в ее квартире, где получил 10 тысяч рублей в качестве аванса.

Женщина также рассказала потенциальному киллеру, где учится и живет восьмилетний ребенок, которого нужно убить. Кроме того, она показала девочку, когда та стояла на автобусной остановке, и передала исполнителю электрошокер — мачеха предложила использовать его для убийства падчерицы.

Чтобы подтвердить, что заказ выполнен, «киллер» предоставил заказчице специально сделанный постановочный снимок с «мертвой» девочкой, а также ее шапку.

Следователи возбудили уголовное дело против 61-летней мачехи по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство». Сейчас она находится под арестом.