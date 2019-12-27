Лжеврачи с Кубани лечили варикоз подушками
Лжеврачи из Краснодарского края лечили местных жителей, страдающих от варикоза, подушками и матрасами. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщило РИА «Новости».
Сотрудники медучреждения не имели профессионального образования. Они предлагали людям пройти бесплатную диагностику сосудов, которую проводили на неизвестном аппарате. Также злоумышленники отправляли пациентов на консультацию к флебологу. После псевдомедики уверяли их в необходимости пройти срочное лечение.
Жители Кубани брали кредиты, которые понадобились для оплаты терапии, отметил сайт «Утро.ру».
«Лечение такого заболевания, как варикозное расширение вен, с помощью матраса, повязки и подушки с наполнителем из микросфер невозможно», — объяснила Волк.
Правоохранители установили имена всех трех злоумышленников и задержали их. Общий ущерб — более 50 миллионов рублей, пострадали свыше двух тысяч человек.