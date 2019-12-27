Лжеврачи с Кубани лечили варикоз подушками

Сотрудники медучреждения не имели профессионального образования. Они предлагали людям пройти бесплатную диагностику сосудов, которую проводили на неизвестном аппарате. Также злоумышленники отправляли пациентов на консультацию к флебологу. После псевдомедики уверяли их в необходимости пройти срочное лечение.

Жители Кубани брали кредиты, которые понадобились для оплаты терапии, отметил сайт «Утро.ру».

«Лечение такого заболевания, как варикозное расширение вен, с помощью матраса, повязки и подушки с наполнителем из микросфер невозможно», — объяснила Волк.

Правоохранители установили имена всех трех злоумышленников и задержали их. Общий ущерб — более 50 миллионов рублей, пострадали свыше двух тысяч человек.