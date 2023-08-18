Криминал 18 августа 2023, 19:34 Лжеврачи обманули пенсионерку в Москве на 250 тысяч рублей Мошенники обманули пенсионерку в Москве на 250 тысяч рублей, запугав неизлечимой болезнью Пресс-служба Генпрокуратуры

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Злоумышленники, представившись врачами, обманули пенсионерку на 250 тысяч рублей. Они запугали женщину найденной у нее неизлечимой болезнью. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленники позвонили 77-летней пенсионерке и сказали, что у нее неизлечимая болезнь и жить ей осталось недолго. Мошенники рассказали женщине про дорогостоящее лечение стоимостью 910 тысяч рублей, утверждая, что так она получит шанс на выздоровление. Пенсионерка ответила, что у нее нет таких денег, и лжеврачи предложили «сниженную по квоте» стоимость лечения в 250 тысяч рублей. Женщина согласилась.

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Злоумышленники привезли медикаменты в ее квартиру, забрали деньги и уехали. На самом деле никакого тяжелого заболевания у пенсионерки не обнаружили.

В рамках расследования оперативники задержали 38-летнего мужчину, который нашел способ подзаработать. Он купил новый телефон, забрал «таблетки» в условленном месте и за соучастие получил 20 тысяч рублей. Теперь против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее студентка из Москвы помогла аферистам обмануть пенсионеров на три миллиона рублей.