Лжеврача задержали в Москве

По данным сайта «Дни.ру», его смогла вычислить одна из жертв. Пожилая женщина отдала несколько сотен тысяч рублей за «лекарство» от онкологии, которую ей диагностировал «врач», а потом увидела, что в чеке, привезенном курьером есть орфографические ошибки. Тут она поняла, что это обман и позвонила в полицию.

«За совершение данного преступления был задержан 31-летний уроженец Ростова-на-Дону, проживающий в Москве», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Установлено уже несколько подобных преступлений, которые совершил мужчина. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».