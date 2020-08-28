Лжеврача задержали в Москве
Мужчина, представляясь врачом, обманывал пенсионерок и забирал их деньги. Об этом сообщил kp.ru.
По данным сайта «Дни.ру», его смогла вычислить одна из жертв. Пожилая женщина отдала несколько сотен тысяч рублей за «лекарство» от онкологии, которую ей диагностировал «врач», а потом увидела, что в чеке, привезенном курьером есть орфографические ошибки. Тут она поняла, что это обман и позвонила в полицию.
«За совершение данного преступления был задержан 31-летний уроженец Ростова-на-Дону, проживающий в Москве», — рассказал источник в правоохранительных органах.
Установлено уже несколько подобных преступлений, которые совершил мужчина. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».