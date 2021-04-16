Лжеврача задержали в Москве по подозрению в педофилии

В Москве задержали мужчину 1967 года рождения по подозрению в педофилии. Он выдавал себя за врача. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по столице.

По версии следствия, с 2015 года по май 2019 года в арендованном нежилом помещении на улице Чечерина и в квартире жилого дома на Ярославском шоссе под видом врача он обманывал и насиловал детей. Свои преступления он снимал на фотоаппарат. Об этом мужчине медикам рассказала одна из его жертв. Врачи сразу обратились в правоохранительные органы.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1967 года рождения. Причастность фигуранта к инкриминируемому деянию подтверждается материалами уголовного дела. В настоящее время мужчина доставлен в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Специалисты проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Подозреваемого сейчас проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.