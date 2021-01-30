Лжеврач взял тест на коронавирус у пенсионерки под Тверью

В полицию города Бологого обратилась 83-летняя пенсионерка. Она осталась без 8600 рублей. Правоохранители выяснили, что к пенсионерке пришла незнакомая женщина и представилась медицинским работником из местной поликлиники. Та заявила, что пенсионерке нужно сдать тест на коронавирус.

Пожилая женщина согласилась, после этого у нее из пальца взяли образец крови. Мошенница сначала потребовала за процедуру 4200 рублей, а потом увеличила итоговую сумму до 8600 рублей. Лжеврач получила деньги и скрылась.

Пенсионерка рассказала историю соседке. Та решила уточнить информацию в поликлинике и узнала, что подобное в медицинском учреждении не практикуется.

Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая 32-летняя жительница Саратовской области. Возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщину проверяют на причастность к другим преступлениям.

В России за последние сутки 19 032 человек заразились коронавирусом. Это число уже третий день подряд остается почти на одном уровне. За это время выздоровело гораздо больше пациентов, чем заболело, — 24 502 россиянина, умерли 512 граждан.