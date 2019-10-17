Лжеврач прописывал пенсионерам «лечебную» гречку за 400 тысяч рублей

Согласно данным следствия, подозреваемый позвонил 84-летней женщине, представился врачом и заявил, что у пенсионерки обнаружили серьезное заболевание. Он предложил купить лекарство. Женщина согласилась.

Курьер доставил «препарат», который обошелся пенсионерке в 400 тысяч рублей. Сам лжеврач сказал, что на следующий день ее навестит медсестра и выдаст схему лечения. На утро пожилая дама открыла сверток, в котором оказалась обычная гречка.

Аналогичный случай произошел с 87-летней жительницей района Южное Тушино. Правоохранители уже задержали злоумышленника. Все обстоятельства преступления устанавливаются.