Лжеврач прописывал пенсионерам «лечебную» гречку за 400 тысяч рублей
Сотрудники полиции задержали мужчину, который под видом врача обманывал пожилых жителей Москвы. Мошенник продавал обычную гречку под видом медикаментов. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Согласно данным следствия, подозреваемый позвонил 84-летней женщине, представился врачом и заявил, что у пенсионерки обнаружили серьезное заболевание. Он предложил купить лекарство. Женщина согласилась.
Курьер доставил «препарат», который обошелся пенсионерке в 400 тысяч рублей. Сам лжеврач сказал, что на следующий день ее навестит медсестра и выдаст схему лечения. На утро пожилая дама открыла сверток, в котором оказалась обычная гречка.
Аналогичный случай произошел с 87-летней жительницей района Южное Тушино. Правоохранители уже задержали злоумышленника. Все обстоятельства преступления устанавливаются.