Лжецелительница в Екатеринбурге выманила у «пациентки» 700 тысяч рублей

Мошенница запугивала женщину, тем, что на ней якобы лежит порча и потом потребовала 700 тысяч рублей за ее снятие. Пострадавшей пришлось взять кредит в банке. После получения денег «целительница» пропала. Сейчас ее разыскивает полиция.