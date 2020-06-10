Лжецелительница в Екатеринбурге выманила у «пациентки» 700 тысяч рублей
Уголовное дело завели в Екатеринбурге на лжецелительницу, которая обманом выманила у своей клиентки 700 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.
Мошенница запугивала женщину, тем, что на ней якобы лежит порча и потом потребовала 700 тысяч рублей за ее снятие. Пострадавшей пришлось взять кредит в банке. После получения денег «целительница» пропала. Сейчас ее разыскивает полиция.