Лжесвидетелей по делу Ефремова отправили на исправительные работы

Пресненский суд Москвы 30 апреля вынес приговор в отношении трех человек, которые лжесвидетельствовали по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Им предстоят исправительные работы.

В пресс-службе суда уточнили, что Александр Кобец получил полтора года исправительных работ. У него также будут удерживать 10% от заработной платы в доход государства. Аналогичное наказание ждет Андрея Гаева.

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ, ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% процентов от заработной платы осужденного в доход государства», — уточнили в суде.

Год исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства присудили Тевану Бадасяну.

Кобец в своих показаниях во время предварительного следствия заявил, что Михаила Ефремова не было за рулем автомобиля в аварии. Вместе с Гаевым они якобы были на месте ДТП и видели, как актер выходил из машины со стороны пассажирского кресла. Суд не принял во внимание их показания.

Бадасян в суде уверял, что в день аварии видел машину Ефремова без него самого и якобы с каким-то незнакомцем, который сидел сзади.