Криминал 15 сентября 2023, 18:07 Лжесоцработницы забрали у пенсионерки из Москвы больше двух миллионов рублей Прокуратура Москвы: мошенницы забрали у пенсионерки больше двух миллионов рублей РИА «Новости»

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Пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников, которые представились «социальными работниками». Она отдала им больше двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в течение часа позвонившая 86-летней женщине незнакомка рассказывала ей о различных льготах, компенсациях и продуктовых наборах. Затем мошенница сказала пенсионерке о готовящемся обмене наличных и предложила сделать это у нее дома.

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Аферистка уговорила пожилую женщину достать все свои сбережения и впустить в квартиру ее соучастницу. Пенсионерка передала ей два миллиона рублей и 15 тысяч долларов и начала заполнять заявление под диктовку. В это время одна из мошенниц покинула квартиру с деньгами.

Сейчас следствие начало поиск аферисток.

«Не следуйте „телефонным“ указаниям неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Ни под какими предлогами не передавайте денежные средства посторонним лицам», — напомнили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее аферисты убедили московскую чиновницу отдать более девяти миллионов рублей.