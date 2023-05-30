Криминал 30 мая 2023, 10:18 Лжесотрудника ГИБДД из интернета задержали за мошенничество в Москве МВД: интернет-мошенника задержали за хищение более 300 тысяч рублей в Москве Unsplash

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Московская полиция задержала интернет-мошенника за серию преступлений и хищение денежных средств на общую сумму в 300 тысяч рублей. Под видом сотрудника ГИБДД он «оформлял» водительские удостоверения, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

По данным источника, в УВД на Московском метрополитене обратились две женщины. Они рассказали, что в Сети наткнулись на объявление об оформлении водительских прав. Потерпевшие связались с автором поста и отправили ему по 40 тысяч рублей в качестве предоплаты. Вместе с денежными средствами они предоставили ему свои паспортные данные и фотографии. Но после перевода мужчина, который представился сотрудником Госавтоинспекции, пропал.

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Полиция выяснила, что злоумышленник — 36-летний житель Югры. Его объявили в розыск. Мужчину задержали в Сургуте и доставили в Москву.

В ходе расследования выяснили, что он обманул не только москвичек, но и жителей Подмосковья, Белгородской, Кемеровской и Свердловской областей. Онлайн-мошенничеством он занимался с 2021 года.

В квартире задержанного провели обыск и изъяли ноутбук, мобильные телефоны, флеш-накопители, SIM-карты и иные предметы.

Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как можно обезопасить себя от мошенничества с банковскими картами.