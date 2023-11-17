Криминал 17 ноября 2023, 08:33 Лжесотрудник ФСБ обещал помочь с увольнением военных в Донецке ФСБ: лжесотрудника спецслужбы задержали за мошенничество в ДНР РИА «Новости»

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Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали мужчину, который представлялся сотрудником спецслужбы и обещал жителям помочь устроить комиссование военнослужащих. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали ТАСС.

«Задержан житель города Донецка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Задержанный предлагал услуги по комиссованию военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации», — передали в ФСБ.

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Обманом злоумышленник получил более одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

По версии следствия, за помощью с увольнением с военной службы родственника к подозреваемому обратилась жительница ДНР. Тот пообещал заняться этим вопросом и взял у нее 1,36 миллиона рублей за услугу.

Ранее в Тюменской области местного жителя арестовали по делу о госизмене. Злоумышленник передавал сведения о военных объекта региона украинским спецслужбам и получал за это деньги. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.