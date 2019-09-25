Лжесотрудник банка обманул жителя Ижевска на 107 тысяч рублей

Россиян научили противостоять телефонным жуликам Подробнее

По данным ведомства, неизвестный позвонил жителю Ижевска. Он представился сотрудником банка и сообщил, что со счета мужчины пытаются похитить деньги. Он предложил ижевчанину снять сбережения и для сохранности временно перевести их на «безналичный счет». Мошенник заверил, что деньги вернут в ближайшее время.

Потерпевший поверил и перечислил злоумышленнику на счет более 107 тысяч рублей. Когда деньги так и не вернули, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.