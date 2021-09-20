Лжесантехников задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители поймали трех мужчин, которые под видом сантехников обкрадывали пенсионеров. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, лжесантехники под предлогом осмотра батарей проникали в квартиры пенсионеров и похищали у них кошельки с деньгами. В общей сложности злоумышленники украли около 140 тысяч рублей. Полиция устанавливает, пострадали ли от рук задержанных еще какие-то люди.