Лжеродственники выманили деньги у пенсионеров в Петербурге

Оперативники уголовного розыска Главка задержали в Санкт-Петербурге банду телефонных мошенников. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Злоумышленники звонили пенсионерам, представлялись их родственниками и просили помочь деньгами. При этом они давили на жалость различными историями: о нужде в дорогостоящей операции, попадании в аварию и желании уйти от уголовной ответственности.

Правоохранители задержали 35-летнего уроженца Красноярского края и 24-летнего жителя Ленинградской области.

В рассказ про операцию для «сына» поверила 80-летняя пенсионерка из Сестрорецка. Она отдала мошенникам 100 тысяч рублей и две тысячи евро. Возбуждено уголовное дело.

По версии полиции, на счету задержанных не один такой случай. У правонарушителей провели обыски и изъяли восемь мобильных телефонов, сим-карты, системный блок.