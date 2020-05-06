Лжеполицейские выманили у пенсионерки 40 тысяч рублей в Петербурге

По данным издания, псевдо-полицейским удалось выманить у 85-летней пенсионерки 40 тысяч рублей. По телефону они убедили ее в том, что эти деньги помогут освободить от ответственности ее внучку, которая якобы хранила запрещенные вещества.

В итоге обманутая петербурженка передала аферистам деньги и только потом поняла, что стала жертвой мошенников. Она обратилась за помощью к настоящим правоохранителям, которые и задержали аферистов.