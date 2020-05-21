Лжепластический хирург из Краснодара делал операции дома на кухне

В Краснодаре начался судебный процесс.

По данным следователей, женщина переехала на юг России из Москвы и говорила о себе как о профессиональном враче. Рекламу она давала в местных СМИ. За 2015–2019 годы к «хирургу» записались десятки женщин. Клиенткам подсудимая рассказывала, что на работу в больницы ее не берут завистливые конкуренты, из-за чего ей приходится работать на дому.

В 2015 году к Алене В. записалась 36-летняя Анна. Женщина хотела изменить форму век. Хирург отказалась брать за операцию деньги, в качестве оплаты она попросила сделать ей бесплатное наращивание волос. За два года до этого пациентке уже делали операцию и вставляли в нижнее веко импланты. По версии следователей, во время нового хирургического вмешательства москвичка задела имплант, его пришлось удалить. В итоге Алена В. отрезала слишком много кожи, а косметический шов не смогла наложить. Позже обвиняемая оплатила лечение пострадавшей у другого медика. Тем не менее глаза у пациентки полностью не закрываются до сих пор.

А в 2016 году к обвиняемой обратилась 32-летняя местная жительница и попросила изменить ей форму груди. После операции женщина почувствовала себя неважно, но ее все равно выписали домой. Позже Алена В. предложила жительнице Краснодара переехать к ней на съемную квартиру и «продолжить лечение». Разошедшиеся швы «хирург» ушивала прямо на кухне, отметил «Царьград».