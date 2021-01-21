Лжекоммунальщиков задержали в Петербурге

По данным издания, в минувшую субботу за помощью к правоохранителям обратилась 87-летняя петербурженка. По словам женщины, к ней домой пришли двое парней и представились сотрудниками управляющей компании. Под предлогом проверки труб они зашли в квартиру и похитили портмоне, в котором было около 18 тысяч рублей. Подозреваемых поймали. Возбуждено уголовное дело.