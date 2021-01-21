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    21 января 2021, 15:47

    Лжекоммунальщиков задержали в Петербурге

    Артур Блянихов

    Накануне в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей по подозрению в краже, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

    По данным издания, в минувшую субботу за помощью к правоохранителям обратилась 87-летняя петербурженка. По словам женщины, к ней домой пришли двое парней и представились сотрудниками управляющей компании. Под предлогом проверки труб они зашли в квартиру и похитили портмоне, в котором было около 18 тысяч рублей. Подозреваемых поймали. Возбуждено уголовное дело.