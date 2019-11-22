Лжеколлекторов, полгода терроризировавших семью, задержали в Подмосковье

В Московской области задержали двух лжеколлекторов, которые угрожали людям физической расправой и требовали возврата денежного долга. В течение полугода они атаковали целую семью.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что двое задержанных жителей Северо-Кавказского федерального округа с марта по сентябрь 2019 года звонили мужчине и его родственникам с различных номеров.

«Представляясь работниками коллекторского агентства, они угрожали физической расправой и требовали возврата денежного долга по кредитному обязательству. Кроме того, на стены домов были нанесены надписи с оскорблениями в адрес должников», — сказала Волк.

Рэкет по-кубански: банду Цапка связали с еще одним преступлением Подробнее

В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, банковские карты, электронные базы данных клиентов микрофинансовых организаций, баллончики с краской, компьютеры, оргтехнику и листовки.

Следственное управление МУ МВД России «Орехово-Зуевское» возбудило уголовные дела о вандализме и самоуправстве. Фигурантов арестовали. Правоохранители не исключают, что задержанные могут быть причастны к совершению других аналогичных преступлений в Московской области.