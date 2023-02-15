Криминал 15 февраля 2023, 23:53 Лжеюристы выманили у жительницы Бийска миллион рублей Мошенники под видом юридической фирмы обманули жительницу Бийска на миллион рублей

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Жительница Бийска стала жертвой мошенников. Желая вернуть свои деньги, она обратилась в юридическую фирму. Однако организация также оказалась мошеннической. Об этом сообщил «Наш Бийск».

Пострадавшая увидела в Интернете объявление о юридических услугах. Сотрудники организации обещали засудить мошенников и вернуть деньги.

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Женщина описала ситуацию. Спустя несколько дней ее известили о том, что компании якобы удалось выиграть дело. Чтобы вернуть средства, ее попросили перевести на указанные счета свыше миллиона рублей.

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Пострадавшая согласилась, а спустя время выяснила, что она снова стала жертвой обманщиков, написало Nation News.