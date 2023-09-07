Криминал 07 сентября 2023, 13:05 Лжецелительница сняла для москвича отворот с девушки за 1,6 миллиона рублей Лжецелительницу в Москве заключили под домашний арест по делу о мошенничестве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Женщина в Москве выдала себя за целительницу и обманула мужчину на 1,6 миллиона рублей. Ее обвинили в мошенничестве и отправили под домашний арест. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 36-летняя обвиняемая представилась целителем и обманом убедила 26-летнего мужчину, что сможет вернуть его бывшую девушку после расставания.

Введенный в заблуждение мужчина за «проведение обряда, его коррекцию, постановку защиты на обряд, закрытие чакр девушки, энергетическую подпитку», оккультную атрибутику перевел злоумышленнице более 1,6 миллиона рублей. Прокуратура Москвы

Во время обыска у обвиняемой нашли и изъяли сотовые телефоны и банковские карты.

Пресс-служба прокуратуры порекомендовала не верить незнакомцам, обещающим за вознаграждение решить проблемы со здоровьем, финансовым положением или личной жизнью.

Ранее двух полицейских задержали в Москве за кражу криптовалюты на 26 миллионов рублей.