Лже-полицейского поймали в Сочи

В Сочи задержан 27-летний местный житель, которого заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, подозреваемый подошел на улице к молодому человеку и представился сотрудником полиции. Он «обвинил» его в незаконном обороте наркотиков и пообещал за деньги забыть об этом.

В результате молодой человек перевел ему более 25 тысяч рублей и незнакомец скрылся. Потерпевший обратился за помощью к настоящим полицейским, которые поймали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.