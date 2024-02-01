Криминал 01 февраля 2024, 15:46 Лжеполицейские выманили 13 тысяч у иностранца в Подмосковье Трое лжеполицейских заставили студента РУДН заплатить штраф в Подольске РИА «Новости»

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В Подмосковье аферисты под видом полицейских выманили у иностранца 13 тысяч рублей. Об этом сообщили в «МВД Медиа».

В дежурную часть полиции на железнодорожной станции Подольск обратился студент РУДН. Иностранец рассказал, что отдал мошенникам 13 тысяч рублей.

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На выходе из подземного перехода на станции Подольск к нему подошли трое неизвестных в гражданской форме. Они представились сотрудниками полиции. Аферисты потребовали у иностранца показать документы и призвали его оплатить штраф за вымышленное правонарушение.

Молодой человек отказался отдавать деньги. Аферисты притворились, что связываются по рации с дежурной частью. После этого лжеполицейские начали угрожать студенту арестом. Иностранцу пришлось перевести им тысячу рублей.

Злоумышленникам этого показалось мало. Один из них выхватил у студента из рук телефон и сам перевел сначала 10 тысяч рублей, а затем дважды по тысяче. После аферисты скрылись с места. Общая сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Транспортные полицейские по горячим следам задержали двоих лжеколлег на Курском вокзале. Третьего мошенника нашли по месту жительства.

«Ими оказались жители Подмосковья 1996, 1999 и 2003 годов рождения, которые дали признательные показания», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемых заключили под стражу.

Пенсионер из Москвы продал квартиру и машину из-за звонков мошенников. Он передал злоумышленникам почти 10 миллионов рублей.