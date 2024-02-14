Криминал 14 февраля 2024, 12:46 Лже-минера челябинского моста осудили почти на 2 года

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Жителя Челябинской области осудили за ложное сообщение о минировании железнодорожного моста. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы заложенном на железнодорожном мосту взрывном устройстве. Однако он точно знал, что объект не заминирован. Звонившего быстро нашли и завели в отношении него уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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Суд признал мужчину виновным и приговорил к одному году и восьми месяцам колонии строгого режима.

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