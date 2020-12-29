Лжекосметолога из Кемерова признали виновной в травмировании клиентки

Суд Рудничного района в Кемерове признал местную жительницу виновной в причинении вреда здоровью одной из клиенток. Она оказывала косметологические услуги, не имея лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Женщина признана виновной по статье УК РФ «Осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека». Она получила два года и шесть месяцев ограничения свободы. Ей запрещено покидать Кемерово, и по первому же вызову она должна являться для проверки в правоохранительные органы.

Следствие считает, что 39-летняя обвиняемая в январе 2020 года сделала молодой девушке контурную пластику губ и нанесла небольшой вред здоровью клиентке. У последней после процедуры появились боли. Она обратилась к врачам.

Оказалось, что у «специалиста» не было высшего медицинского образования. Она не являлась врачом-косметологом и не имела лицензии на осуществление медицинской деятельности.

«Следователем со специалистом из Росздравнадзора по Кемеровской области — Кузбассу изъятые препараты осмотрены. Установлено, что они не сертифицированы для использования на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении СК.

В прокуратуре добавили, что женщина оказывала услуги не только в Кемерове, но и в Новосибирске, Новокузнецке. Именно поэтому ей ограничили свободу передвижения.

РЕН ТВ написал, что осужденная свою вину не признает. По ее словам, у клиентки после процедуры все было хорошо: «она выглядела эстетично, губы ее выглядели красиво, проколов не было, синяков не было».