«Лже-хирурга» Алену Верди выпустили из СИЗО. Пострадавшие в шоке

Анастасия, у которой после обращения к преступнице появлись серьезные проблемы со здоровьем, рассказала телеканалу «360» о своей ситуации и дальнейших действиях. Именно по ее заявлению было возбуждено уголовное дело.

«Мы ничего не знаем. В пятницу мы звонили следователю, он сказал, что экспертиз нету, мы вас оповестим. А сегодня мы позвонили, следователь нам сказал: „А мы ее выпустили“. Мы даже не представляем как все это произошло», — отметила пострадавшая.

Как рассказала Анастасия, она с журналистами посетила квартиры мошенницы, но той нигде не оказалась. Кроме этого, по словам истца, «лже-хирург» уже восстанавливает свои аккаунты в соцсетях для продолжения своей незаконной деятельности. При этом следователи никак не принимают во внимание тот факт, что у Верди поддельные дипломы, что подтвердилось ранее.

Анастасия собирается снова идти в прокуратуру и СК для того, чтобы привлечь мошенницу к ответственности.

«Она технически неправильно выполнила операцию. Она требовала большой отступ, перетянула кожу, за счет этого у меня начался некроз. Она потом неправильно его отрезала, сшивала мне кожу, у меня пошли подкожные образования. Их отсекали один раз потом вторая была операция», — рассказала пострадавшая.

«В итоге у меня под кожей выросли куски всего, рубцы, что я даже не могла ходить ровно, у меня стягивало все», — указала Анастасия, добавив, что из-за технических повреждений она теперь не сможет иметь детей.

Ранее сообщалось, что лже-медик работала директором частной клиники и по совместительству еще проводила операции. После абдоминопластики у этого хирурга одна из пациенток заработала фибролипому и некроз тканей. Как выяснили следователи, у «врача» нет медицинского образования. 5 апреля преступницу заключили под стражу.