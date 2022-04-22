Луганские силовики показали задержание сотрудника ОБСЕ

Сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который признался в госизмене, задержали дома. Видео операции показало на своем сайте Министерство госбезопасности ЛНР.

Михаил Петров уже дал признательные показания. Он рассказал силовикам, как делился сведениями закрытого характера в военной сфере с представителями иностранных спецслужб.

Задержание происходило в квартире. Мужчина находился дома один, бойцы надели ему наручники сразу за порогом. Затем прошел обыск — правоохранители искали улики в личных вещах, среди документов и в ящиках рабочего стола подозреваемого. В это время он читал постановление.

Тем временем ФСБ сообщило о задержании при проведении спецоперации на Украине террористов, которые под руководством СБУ готовили нападение на российский гумконвой. При обыске было изъято оружие, боеприпасы, специальное оборудование и заминированный автомобиль.