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    22 апреля 2022, 14:38

    Луганские силовики показали задержание сотрудника ОБСЕ

    Министерство госбезопасности ЛНР показало задержание сотрудника ОБСЕ

    Екатерина Виславская

    Сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который признался в госизмене, задержали дома. Видео операции показало на своем сайте Министерство госбезопасности ЛНР.

    Луганские силовики показали задержание сотрудника ОБСЕ

    Михаил Петров уже дал признательные показания. Он рассказал силовикам, как делился сведениями закрытого характера в военной сфере с представителями иностранных спецслужб.

    Задержание происходило в квартире. Мужчина находился дома один, бойцы надели ему наручники сразу за порогом. Затем прошел обыск — правоохранители искали улики в личных вещах, среди документов и в ящиках рабочего стола подозреваемого. В это время он читал постановление.

    Тем временем ФСБ сообщило о задержании при проведении спецоперации на Украине террористов, которые под руководством СБУ готовили нападение на российский гумконвой. При обыске было изъято оружие, боеприпасы, специальное оборудование и заминированный автомобиль.