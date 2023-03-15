Эксклюзив 15 марта 2023, 18:17 «Лучше бы принял участие в гуманитарной миссии». Поджигатель военкомата в Подмосковье раскаялся Появилось видео с признанием осужденного на 13 лет поджигателя военкомата в Подмосковье

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Осужденный на 13 лет за поджог военкомата в Луховицах 22-летний Кирилл Бутылин признался, что совершил ошибку и действовал на эмоциях. Об этом он заявил во время раскаяния. Видеозапись оказалась в распоряжении «360».

В своем заявлении Бутылин напомнил, что 28 февраля 2022 поджег военный комиссариат, чтобы добиться остановки специальной военной операции и не допустить большого количества жертв. Но уже после совершенного поступка понял, что действовал неправильно и поддался эмоциям.

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«Я бы не советовал действовать таким образом. Если бы я мог вернуться назад, то дождался бы, пока все закончится, и лучше бы принял участие в гуманитарной миссии, помогал людям восстанавливаться», — заявил молодой человек.

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Судебная коллегия 2-го Западного окружного военного суда признала Бутылина виновным в совершении теракта и призывах к террористической деятельности. Видео с поджогом военкомата обвиняемый опубликовал в Telegram-канале.

Ближайшие три года молодой человек проведет в тюрьме, откуда еще на 10 лет отправится в колонию строгого режима. По решению суда в течение двух лет он не сможет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

После поджога военкомата Бутылин сбежал из России. Его задержали на границе Литвы и Белоруссии. Еще одно раскаяние молодой человек сделал после того, как услышал во время суда обвинительное заключение.