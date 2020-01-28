    28 января 2020, 22:00

    «Локомотив» объяснил иск к экс-президенту

    Анастасия Кукова

    После ухода Ильи Геркуса с поста президента и гендиректора футбольного клуба «Локомотив» у аудиторов возникли к нему вопросы, на которые они не получили ответа, и вынуждены были обратиться в суд с иском на сумму 144,6 миллиона рублей.
    «Локомотив» объяснил иск к экс-президенту

    Эту информацию подтвердил РБК директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо. Но обсуждать содержание иска до вынесения определения он отказался.

    В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведен аудит. По его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий

    Кирилл Брейдодиректор по связям с общественностью ФК «Локомотив»

    Илья Геркус сообщил изданию, что узнал об иске только что и будет разбираться.

    Он был президентом футбольного клуба с 2016 года, а после изменения его устава — генеральным директором.

    Нынешний директор клуба Василий Кикнадзе ранее сообщал, что стороны не пришли к единому пониманию вопросов, появившихся после аудиторской проверки.

    Агент Дмитрий Селюк предложил заняться Геркусом Следственному комитету, так как бывший гендиректор практически «обокрал» «Локомотив». Однако подробности сообщить отказался.