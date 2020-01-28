«Локомотив» объяснил иск к экс-президенту
Эту информацию подтвердил РБК директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо. Но обсуждать содержание иска до вынесения определения он отказался.
В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведен аудит. По его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласийКирилл Брейдодиректор по связям с общественностью ФК «Локомотив»
Илья Геркус сообщил изданию, что узнал об иске только что и будет разбираться.
Он был президентом футбольного клуба с 2016 года, а после изменения его устава — генеральным директором.
Нынешний директор клуба Василий Кикнадзе ранее сообщал, что стороны не пришли к единому пониманию вопросов, появившихся после аудиторской проверки.
Агент Дмитрий Селюк предложил заняться Геркусом Следственному комитету, так как бывший гендиректор практически «обокрал» «Локомотив». Однако подробности сообщить отказался.