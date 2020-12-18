Лодка с 649 кг наркотиков прибыла к Маршалловым островам

Это рекордная масса наркотиков, которую когда-либо находили на архипелаге.

Лодка могла дрейфовать в океане больше года, сказал генеральный прокурор Маршалловых островов Ричард Хиксон. Предположительно, она прибыла из Центральной или Южной Америки.

Правоохранители сожгли партию запрещенных веществ. Они оставили только два пакета, которые потом доставят в Управление США по борьбе с наркотиками. Это необходимо для тестирования наркотика на происхождение, отметила «Политика Сегодня».

Запрещенные вещества часто выносит на берег этого отдаленного архипелага из-за тихоокеанских течений. Однако местная полиция еще никогда не сталкивалась с подобными объемами. Власти Маршалловых островов заявили, что в последнее время в больницах зафиксировали рост числа пациентов с осложнениями, связанными с потреблением наркотиков.