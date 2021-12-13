«Люстра упала на голову». Отец ученика из серпуховской гимназии рассказал о взрыве

Один из учеников серпуховской гимназии рассказал семье, что во время взрыва кому-то упала на голову люстра. Об этом с «360» поделился его папа Роман Нагерняк.

«Все хорошо, слава богу. Забрали его домой, ни на что не жалуется», — заявил он.

Молодой человек не получил никаких травм, он далеко стоял от очага.

«Он говорит, что, когда хотел убежать, было неприятное ощущение, потом все прошло. Никаких телесных повреждений, ничего такого не было», — отметил Нагерняк.

Сын рассказал, что был сильный взрыв.

«Люстра упала кому-то там на голову. Как он сказал, очень сильно кричали», — добавил папа.

Утром в понедельник молодой человек направился в православную гимназию в Серпухове, где ранее учился, и около ее входа устроил взрыв. По некоторым данным, он скончался. Официального подтверждения этой информации нет.

Всего, включая виновника произошедшего, пострадали 11 человек. Об этом заявила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, у одного человека травма ноги, у другого — ожог. Остальные получили ушибы, ссадины и испытали сильный стресс.

Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.