Людей с необычной внешностью ищут для сериала «Властелин колец»

В объявлении говорится, что «нужны забавно выглядящие люди» для массовки в сериале, съемки которого проходят в Окленде.

«У вас неправильный прикус, ожоги лица, длинные худые конечности, глубоко посаженные скулы, линии на лице, шрамы от акне, выпирающие уши, интересный нос или нос картошкой, маленькие глаза, большие глаза, какие-либо дефекты, худое лицо, отсутствуют конечности?» — написали продюссеры и уточнили, что «нужно четкое селфи лица без макияжа и номер телефона».