Людей на роликах и самокатах без двигателей согласились приравнять к пешеходам в России

Правила ПДД, в которых роллеры и едущие на самокатах без двигателей — это пешеходы, Минтранс и МВД согласились не трогать. Об этом заявил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

«Ну, например, полемика о том, что ролики, самокаты без двигателя относить к пешеходам или нет. Но сейчас мы эту точку для себя поставили и согласились с позицией МВД о том, что как это и сегодня, как это и было 60 лет назад, обыкновенный самокат — это пешеход. То есть мы эту норму оставляем как таковую», — приводит ТАСС слова Луговенко.

Он отметил, что в новых изменениях в правила дорожного движения собираются регламентировать только отношение к электросамокатам. Сейчас проект новых ПДД, которые разрабатывали около двух лет, находится на последней стадии.

«Сначала у нас одно видение было, в рамках общественных обсуждений больше двух лет мы обсуждаем, несколько раз мы оценку регулирующего воздействия проводили, несколько раз мы с коллегами из МВД, что называется, притирались», — добавил Луговенко.

Ранее представитель Минтранса заявил, что ведомство совместно со специалистами МВД сейчас обсуждают вопрос о запрете езды на электросамокатах, которые весят более 35 килограммов, по тротуарам.