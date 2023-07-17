Эксклюзив 17 июля 2023, 18:08 Любитель сканвордов вынес из магазина в Можайске водку, пельмени и носки Росгвардия задержала в Подмосковье похитителя сканвордов, водки и носков

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Сотрудники Росгвардии Московской области задержали жителя Можайска, обокравшего местный продуктовый магазин. Мужчина вынес товары на сумму свыше 3600 рублей. Среди прочего, его добычей стала водка, вино, носки и журнал «Марафон сканвордов», сообщили «360» в региональном управлении ведомства.

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Злоумышленник наведался в магазин на 1-й Железнодрожной улице вечером 15 августа. Набрав разные продукты он прошел мимо кассы, не расплатившись.

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На место вызвали росгвардейцев. Прибывшие сотрудники установили, что мужчина — 57-летний местный житель. При проверке выяснилось, что он украл, в частности, картофельное пюре с куриным филе, две бутылки водки, вино, носки, яйца и сканворды, заключили в ведомстве.